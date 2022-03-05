"Все, на що сьогодні сподобився Альянс - це провести через свою систему закупівель 50 тонн дизельного палива для України»

Про це, як пише Politeka.net, у своєму новому відеозаяві сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні пройшов саміт НАТО - слабкий, розгублений саміт, де не всі вважають боротьбу за свободу, за Європу метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога і підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ.

9 днів ми бачимо жорстку війну - руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі.

НАТО усвідомлено прийняв рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий і внутрішньо не впевнений, хоча може володіти в рази сильніше зброєю, ніж є у нас.

Ви повинні були думати про людей і людяність, а про що ви думали на тому засіданні? Всі люди, які загинуть з сьогоднішнього дня, загинуть в тому числі через вас. Через вашу слабкість і несплоченности. Все, на що сьогодні сприявся Альянс - це провести через свою систему закупівель на 50 тонн дизельного палива для України. Напевно, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ", - заявив президент України.