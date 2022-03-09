Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики

Об этом, как пишет Politeka.net в начале четырнадцатых суток героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению сообщает Генштаб ВСУ.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны города Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых русскими войсками, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, продолжает прятать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались по направлению на город Николаев.

Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.