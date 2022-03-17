Об этом, как пишет Politeka.net утром 17 марта сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.
Информация по типу еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.
Враг, не имея успеха в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
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Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве осуществляют кибератаки, физически знищуюють ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
Противник также продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой “специальной операции” среди собственного населения.
Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.
Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказами военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины.