В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил рф

Об этом, как пишет Politeka.net утром 17 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Информация по типу еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

Враг, не имея успеха в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве осуществляют кибератаки, физически знищуюють ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Противник также продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой “специальной операции” среди собственного населения.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказами военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины.