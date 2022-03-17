В Чернигове оккупанты сегодня снова обстреляли мирных жителей возле магазина в центре города. Об этом сообщает телеграмм-канал UkraineNow.
"По состоянию на 15:30 известно, что в результате обстрела погибли 4 человека", - сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.
Точной информации о травмированных пока нет. По предварительной информации, среди пострадавших есть гражданин США.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что в Чернигове оккупанты обстреляли мирных жителей, которые стояли в очереди за хлебом. В результате этого преступления погибли 10 человек.
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