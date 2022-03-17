Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своем ежедневном брифинге рассказал о серьезных достижениях Вооруженных сил Украины.
Так, по словам спикера, за последние сутки планы и действия врага существенно не изменились. А вот украинские защитники выполнили очень важное достижение.
"Наши войска уничтожили командный пункт одной из армий рф. Это огромнейшее военное достижение. Это возможно означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезориентацию ведения противниками боевых действий. А также, на протяжении суток, традиционно показали себя с наилучшей стороны наши противовоздушные силы. В целом уничтожены десять воздушных целей. По меньшей мере, пять самолетов, два вертолета, один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, и несколько крылатых ракет", - рассказал Алексей Арестович.
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