Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своем ежедневном брифинге рассказал о серьезных достижениях Вооруженных сил Украины.

Так, по словам спикера, за последние сутки планы и действия врага существенно не изменились. А вот украинские защитники выполнили очень важное достижение.

Алексей Арестович

"Наши войска уничтожили командный пункт одной из армий рф. Это огромнейшее военное достижение. Это возможно означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезориентацию ведения противниками боевых действий. А также, на протяжении суток, традиционно показали себя с наилучшей стороны наши противовоздушные силы. В целом уничтожены десять воздушных целей. По меньшей мере, пять самолетов, два вертолета, один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, и несколько крылатых ракет", - рассказал Алексей Арестович.

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