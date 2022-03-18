Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает в своей сводке на утро 18 марта Генштаб ВСУ.
Также сообщается, что за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника.
Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил рф вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом.
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Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых “добровольцев”, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный позитивный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению.
В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.
Враг продолжает нести потери. Имеет проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации и наемников участвовать в войне против Украины.