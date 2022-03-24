Такое сообщение, как пишет Politeka.net, появилось на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

"В захваченном рф порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов", - говорится в записи.

Ранее в Сети начали распространяться фото и видео масштабного пожара в порту Бердянска. Жители города сообщали, что, возможно, один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко так комментирует кадры из Бердянска:

"Уничтожен вражеский десантный корабль и пылающие склады в порту. Так украинские воины напомнили чья это земля оккупантам в Бердянске».

Ранее российские СМИ сообщили о заходе в порт Бердянска большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота.

"Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" - первый боевой корабль России, который зашел в порт Бердянска, и он зашел сюда не просто так, а по своему прямому назначению - доставил технику", - хвастались СМИ РФ.

Напомним, в британской разведке сообщили об успехах ВСУ под Киевом.

Также Politeka.net писала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов: новые данные Генштаба ВСУ

Кроме того Politeka.net сообщала, что украинский дедушка похитил у россиян грузовик с боеприпасами.