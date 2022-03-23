Український народ активно допомагає ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Деякі громадяни постачають нашу армію технікою, яку забирають у окупантів.

Як показано на відео нижче, дідусь викрав у окупантів вантажівку і доставив нашим військовим. Усередині транспорту виявилися Додаткові трофеї-зброя і боєприпаси. Деталі викрадення не розголошуються, проте "операція" точно пройшла успішно.

Літній українець удостоївся похвали від бійців ЗСУ. Автор відео заявив: "Дід, ти красень! При ковпаку має бути служив".

Нагадавши, з'ясувалося ім'я генерала РФ, який керує бомбардуванням і облогою Маріуполя.

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