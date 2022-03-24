Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске - из числа предателей Украины.

Об этом сообщают в ВМС ВС Украины, которые назвали точный удар украинских военных по вражеским кораблям, которыми командовали предатели, "кармой в действии".

Командир БДК «Саратов» капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК «Кировоград» украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его «товарищ» капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК «Новочеркасск», на момент измены был старшим помощником командира БДК «Константин Ольшанский».

"Сегодня же все мы видели, как корабли накивали пятками из порта Бердянска. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На «Новочеркасске» 3 погибших и 3 раненых.

Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем «Орска», - отмечают в ВСУ.

Напомним, силы ВСУ в Бердянске уничтожили огромный корабль, которым хвастались россияне: как это было.

Напомним, в британской разведке сообщили об успехах ВСУ под Киевом.

Также Politeka.net писала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов: новые данные Генштаба ВСУ

Напомним, в британской разведке сообщили об успехах ВСУ под Киевом.

Также Politeka.net писала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов: новые данные Генштаба ВСУ





