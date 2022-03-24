Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские пропагандисты с телеканала «Звезда» де-факто помогли ВСУ уничтожить российский десантный корабль «Орск» в порту Бердянска.
Председатель ГПСУ Сергей Дейнека наградил российского пропагандиста Валентина Гвоздева номинацией «Пропагандон года — гордость Украины». Соответствующее сообщение 24 марта появилось на странице Дейнеко в Facebook.
По словам главы Госпогранслужбы, подробный телевизионный сюжет на канале минобороны рф о десантный корабль оккупантов в Бердянске, помог украинской армии уничтожить один корабль, а три других — повредить.
"Конечно были и другие лауреаты, но за полноту раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласная. Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки бежали известным и привычным для них курсом. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для быстрой победы Украины над рашистами", — говорится в сообщении.
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