Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 29-е сутки. Защитники Украины не только остановили наступление противника, но и отбросили противника по ряду направлений. А сегодня, 24 марта, советник главы МВД Антон Геращенко показал видео с подбитым российским вертолетом Ми-35.

"ВС Украины опубликовала видео со сбитым российским вертолетом Ми-35", - написал Геращенко в своем тг-канале, где разместил видео.

На кадрах можно увидеть огромный вертолет, которые сняли крупным планом и частично сняли кабину.

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