Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 29-е сутки. Защитники Украины не только остановили наступление противника, но и отбросили противника по ряду направлений. А сегодня, 24 марта, советник главы МВД Антон Геращенко показал видео с подбитым российским вертолетом Ми-35.
"ВС Украины опубликовала видео со сбитым российским вертолетом Ми-35", - написал Геращенко в своем тг-канале, где разместил видео.
На кадрах можно увидеть огромный вертолет, которые сняли крупным планом и частично сняли кабину.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Так не должно быть!": выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве
Ушла из жизни легендарная Мадлен Олбрайт: ее последние слова об Украине
"Исчезновение" главы Минобороны РФ Шойгу: у Зеленского решили отреагировать
"Действует на период военного времени": Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев
Напомним, в Харькове обстреляли людей в очереди за гуманитаркой, много погибших
А еще Politeka сообщала, что Рада вводит наказание за съему передвижения ВСУ: сколько лет тюрьмы грозит "операторам"
Также Politeka писала, что на Харьковщине после авиаудара под завалами все еще находится около 30 человек