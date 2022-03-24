Рада вводит уголовную ответственность за фото - и видеосъемку перемещений ВСУ.

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В частности Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения

1. Распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещения по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Распространение информации о перемещение, движение или расположение Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно законам Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такаінформація не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государстве, осуществляет вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет».

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