Рада вводит уголовную ответственность за фото - и видеосъемку перемещений ВСУ.
Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
В частности Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения
1. Распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещения по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ушла из жизни легендарная Мадлен Олбрайт: ее последние слова об Украине
"Исчезновение" главы Минобороны РФ Шойгу: у Зеленского решили отреагировать
"Прекратите нервничать": почему мобилизуют мужчин без опыта службы, объяснение Минобороны
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
2. Распространение информации о перемещение, движение или расположение Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно законам Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такаінформація не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государстве, осуществляет вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет».
Напомним, Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев.
Как сообщала Politeka, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина: где и что будут раздавать.
Также Politeka писала, что цены на дизель и бензин снизились в Украине: обнародованы новые цифры.