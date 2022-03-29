Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет Politeka.net.
По его словам, на данный момент погибших нет, большинство людей из здания вышли. Под завалами находятся 8 человек, которых пытаются достать.
«Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи…Ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Под завалами 8 гражданских, которых, надеемся, вытащим, ищем. Больше ста вышли, троих военных тоже ищем», - сообщил Ким, опубликовав также фото разрушенного здания.
По его словам, обстрел здания ОГА, как минимум означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев.
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«Почему? В классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управления, связь. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут и решили нам всем передать «привет», - заверил Ким.
Напомним, ранее Ким сообщил, что силы ВСУ продвигаются в сторону Херсона.
“Там происходят бои, есть определённое продвижение, но не марш-броски, они защищаются и сложно продвигаться. Но прогресс есть, мы движемся по направлению к Херсону по Херсонской области”, – сказал он.
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