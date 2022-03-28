Вооружённые Силы Украины продвигаются в сторону Херсона уже по территории Херсонской области
Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
“Там происходят бои, есть определённое продвижение, но не марш-броски, они защищаются и сложно продвигаться. Но прогресс есть, мы движемся по направлению к Херсону по Херсонской области”, – сказал он.
Отметим, что Ким также заявил, что Турция помогла Николаеву и Одессе спастись в войне.
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Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции будут успешными.
"Ровно месяц назад Турция очень помогла спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, через который армада российских кораблей не зашла в Черное море", – пояснил Ким.
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