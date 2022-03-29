В Украине создают дазу депортированных граждан, чтобы иметь возможность вернуть их домой.

Персонал и пациенты Мариупольского городского роддома №2 стали жертвами насильственного вывоза на территорию страны-агрессора. О новом случае похищения жителей украинского Мариуполя сообщает городской совет.

Войска россии продолжают цинично депортировать людей на свою территорию. Уже известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию рф. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

На этот раз насильно вывезли более 70 человек из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

«То, что сегодня делают россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей к дому», - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1. Там было примерно 600 мариупольцев.

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