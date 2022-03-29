Російські окупанти викрали мера міста Гола Пристань у Херсонській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок, 29 березня. Зазначимо, це вже не перший мер на Херсонщині, якого викрали загарбники.

За даними слідства, військовослужбовці Росії, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали і утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.

На даний момент встановлюються обставини події та причетних осіб.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Варто відзначити, що раніше в місті Генічеськ окупанти затримали депутата місцевої міськради від Слуги народу Олексія Коновалова.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім опублікував кадри обстрілу будівлі облдержадміністрації, що стався вранці 29 березня

"Я так зрозумів, коли я посміхаюся-орків це бісить....",- прокоментував Кім відео атаки ОДА.

На кадрах, опублікованих у телеграм-каналі, можна помітити крилату ракету, що потрапляє в будівлю. За мить в небо починають підніматися Хмари густого диму.

Тим часом стало відомо, що з-під завалів будівлі ОДА витягли тіла трьох загиблих.

Раніше Кім повідомив, що окупанти знищили половину будівлі, в якій в той момент перебували люди.

Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.

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