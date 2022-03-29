Російські окупанти викрали мера міста Гола Пристань у Херсонській області. Про це повідомляє Офіс
За даними слідства, військовослужбовці Росії, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали і утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.
На даний момент встановлюються обставини події та причетних осіб.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
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Варто відзначити, що раніше в місті Генічеськ окупанти затримали депутата місцевої міськради від Слуги народу Олексія Коновалова.
"Я так зрозумів, коли я посміхаюся-орків це бісить....",- прокоментував Кім відео атаки ОДА.
На кадрах, опублікованих у телеграм-каналі, можна помітити крилату ракету, що потрапляє в будівлю. За мить в небо починають підніматися Хмари густого диму.
Тим часом стало відомо, що з-під завалів будівлі ОДА витягли тіла трьох загиблих.
Раніше Кім повідомив, що окупанти знищили половину будівлі, в якій в той момент перебували люди.
Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.
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