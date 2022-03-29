На месте работают спасатели, следователи СБУ и полицейские.

Стало известно о последствиях ракетного удара по админзданию Николаевской ОГА. Об этом говорится в сообщении офиса Генпрокурора Украины.

Отмечается, что за процессуального руководства Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29 марта 2022 года Вооруженные Силы РФ совершили ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации.

По данным ГСЧС на месте разрушения разблокирован тела 12 человек, 33 человека пострадали. Подразделениями ГСЧС спасено и высвобождено из под завалов 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи.

На месте работают спасатели, следователи СБУ и полицейские.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал кадры обстрела здания облгосадминистрации.

По словам Виталия Кима, атака свидетельствует о том, что оккупанты передумали захватывать Николаев.

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