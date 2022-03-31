Украинские защитники Мариуполя продолжают стоять на защите города и не позволяют мародерствовать российским так называемым военным.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Одним из самых горячих направлений остается Мариуполь, где город уже в окружении долгое время. Но защитники продолжают отбивать атаки врага несмотря на превосходящие силы противника. Военный блоге Анатолий Штирлиц показал очередную победу над россиянами, которые пытались мародерить в городе.

"Эти сволочи уже больше не будут мародерить в Мариуполе. Слава воинам. Слава Нации. Смерть врагам", - написано было в публикации Анатолия.

Также Штирлиц добавил фото, на которых можно увидеть несколько военных паспортов россиян и те вещи, которые они украли - драгоценные металлы и деньги в долларах.

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