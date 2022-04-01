Врачи неделю боролись за жизнь маленького Дмитрия, но так и не смогли его спасти. Ранение оказалось слишком серьезным.

Погиб 10-летний сын ультрамарафонца и рекордсмена Книги рекордов Украины Максима Уса – Дмитрий. Это произошло во время обстрелов Чернигова. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья не покинула Чернигов во время войны. Они продолжали жить в многоквартирном двухэтажном доме. Во время бомбежек родители с сыном садились в коридоре квартиры, либо выходили в подъезд дома.

Когда начался очередной обстрел они спустились на первый этаж в подъезде. В нескольких метрах от их дома упал российский снаряд. Взрывной волной сорвало металлическую дверь в подъезде. Максим услышал крик жены и увидел сына, который лежал на полу без чувств в луже крови.

"Прибыли спасатели, нащупали пульс и сказали, что ребенок еще жив. Осколочные ранения были по всему телу и в голову. А у жены осколки попали в ноги. Одна нога у жены сломана ниже колена", - рассказал Максим Ус.

Врачи неделю боролись за жизнь маленького Дмитрия, но так и не смогли спасти. Его жена Евгения сейчас находится в больнице. В больнице ей не могут оказать полноценную медицинскую помощь из-за отсутствия электроэнергии и необходимых вещей для операции. У его жены остается все меньше времени, чтобы успеть спасти ногу.

"Это на самом деле очень тяжело - потерять любимого ребенка, ни в чем не повинного. Это трудно. Жена каждый день плачет, я ее поддерживаю, друзья ее поддерживают. Эта бессмысленная война принесла вред всем. Мы им ничего плохого не сделали...", - отметил Максим.

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