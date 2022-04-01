Ахтырская окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В городе Тростянец Сумской области после освобождения от оккупантов обнаружили тела замученных мирных жителей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ похищали и издевались над мирными жителями Тростянца, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения.

Оккупанты — хуже зверей. 30 марта в городе обнаружили два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого.

Ахтырская окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.

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