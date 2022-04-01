Об исчезновении мужчины семье сообщили соседи через смс-сообщение.

В Ворзеле Киевской области в районе боевых действий пропал без вести украинец Самоткал Дмитрий Валентинович.

7 марта в частный дом мирных жителей поселка Ворзель ворвались российские солдаты. Они обыскали дом и забрали мужчину. С тех пор его никто не видел.

О похищении мужчины семье сообщили соседи через смс-сообщение. Свидетели сказали, что Дмитрия увезли на вражеском БТР в неизвестном направлении, потенциально в Бородянку или Иванков.

Русские солдаты, которые вломились в дом и похитили мужчину, были очень хорошо оснащены, выглядели как специальный отряд в профессиональной амуниции.

При получении любой информации относительно возможного места нахождения Дмитрия звонить по номерем жены пропавшего Ирины: 067 240 18 13, 050 388 20 24.

Напомним, что пропала украинка с пятью детьми, их телефоны выключены.

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