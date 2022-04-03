Оккупанты нанесли удар по хирургическому отделению больницы в Рубежном Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Российский снаряд попал в крышу «стратегического объекта» - в хирургическое отделение больницы в Рубежном. Во время обстрелов 1 человек погиб (г. Рубежное) и 3 пострадали (г. Лисичанск, г. Новодружеск).
Кроме того, в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Новодружеска повреждено около 13 объектов, из них 3 многоквартирных и 6 частных жилых дома, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.
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В результате обстрелов россиян 95 938 потребителей Луганской области пока без света.
Без воды остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.
Всего без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.
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