Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 3 квітня:
▪️На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Окупанти продовжують вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.
▪️На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.
▪️На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.
▪️ Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку (втрати особового складу полку склали близько 80%).
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▪️Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
▪️Ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.
▪️Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій.
Разом переможемо! Слава Україні!
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