В подвале одной из школ Черниговской области российские оккупанты держали в заложниках 150 людей. Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
В подвале, где находились взрослые и дети, люди умирали, но хоронить их захватчики не давали. Живые находились в одном помещении с мертвыми.
"В этом помещении враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Тут болели и умирали. Тут живые были рядом с мертвыми телами... Голод. Жажда. Страх. Горечь. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота... Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", – написал Чаус и показал фото с места события.
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