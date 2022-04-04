Оккупанты обстреляли церковь в Луганской области, известно, что ранены два священника.

Российские военные обстреляли храм в Рубежном Луганской области, ранения получили двое священников из этой церкви. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По данным главы ОВА, снаряд оккупантов попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Этот храм принадлежит Северодонецкой епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

Обстрелом пробило кровлю храма. Осколки ранили настоятеля, а также священника другого храма, который в этот момент находился на храмовой территории.

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