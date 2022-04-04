Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Сначала это делали через Беларусь, теперь им в этом поможет Грузия.

Об этом cообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

При этом политическое руководство Грузии велело спецслужбам не препятствовать российским контрабандистам.

"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – говорится в сообщении.

По информации разведки, рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и рф.

Это клеймо на нацию! Похоже правительство Грузии уже склонило свою голову перед рф. Они и вовсе позабыли российско-грузинскую войну 2008 года. Надеемся лишь, что простые грузины не позволят наладить канал контрабанды.

Напомним, в Балаклее обстреляли автобус, который вывозил людей из разрушенной ранее больницы.

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