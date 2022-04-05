Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, размещенной на странице Министерства обороны в Twitter.

Таким образом, констатируют в разведке, украинские защитники лишили Россию возможности обеспечить свои цели и вынудили российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

Также сообщается, что вялотекущие боевые действия, вероятно, будут продолжаться в некоторых частях вновь захваченных регионов, но значительно ослабеют на этой неделе по мере вывода оставшихся российских сил.

Кроме того в Минобороны Британии отметили, что многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и модернизации, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины.

Добавим, что тем временем стало известно, что США одобрили продажу Болгарии восьми истребителей F-16, чтобы повысить безопасность страны в условиях войны в Украине.

Ранее звучало предложение, что Болгария может передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь высказался в поддержку Украины:

«Все танки и оружие, которое есть в арсенале Владимира Путина, никогда не сломают дух украинского народа и не завоюют их Родину. Британия никогда не откажется от поддержки наших друзей, и у меня нет сомнений, что когда пройдет это страдальческое время, Украина поднимется и снова займет свое место среди свободных и суверенных стран», — заявил политик.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о потере контроля над селом на Харьковщине.

Также сообщалось, что в Беларуси снова заметили колонны военной техники.

Кроме того Politeka.net писала, что после Бучи Италия поддержала санкции против российского газа.