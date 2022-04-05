Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході.

Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Мета цих дій - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому районах.

Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

Після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань.

У Генштабі також відзначають рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.

Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил рф перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил.

Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи можуть взяти Путіна під варту.

Також Politeka.net писала, що з'явилися нові кадри зі звільненого Ірпеня, у міті теперь замість ківткових клумб - могили.

Крім того Politeka.net писала, що ВСУ розгромили дівізіон російських "Ураганів".