Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.
Мета цих дій - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому районах.
Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.
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Після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань.
У Генштабі також відзначають рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.
Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил рф перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.
Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил.
Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи можуть взяти Путіна під варту.
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Крім того Politeka.net писала, що ВСУ розгромили дівізіон російських "Ураганів".