Соответствующее видео появилось в Сети, пишет Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Вооруженных сил Украины.

«Колонна оккупанта в Донецкой области не доехала», - говорится в комментарии к видео, на котором военные машины врага одна за другой буквально превращаются в факелы.

Тем временем стало известно, что украинские воины впервые применили вражеское мощное оружие – ТОС-1А «Солнцепек» против него самого.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также уточнил, что боекомплект и заряжающая машина имеются.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в РФ в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

Добавим, ранее стало известно, что штурм россиян на Луганщине потерпел крах и враг вернулся на ранее занятые позиции.

Также сообщалось, что российские оккупанты-мародеры уже торгуют награбленным в Украине на сайтах.

Тем временем стало известно, что российские военные, творившие зверства в Буче, вновь будут отправлены на территорию Украины.

В свою очередь выжившие рассказывают все новые и новые факты о том, что творили рашисты в Киевской области.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter: «Европе, которая все еще боится остаться без газа/нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной РФ. Дальше будут сотни других украинских городов, где побывал людоедский «русский мир». Не хотите страдать от «бучанского синдрома» завтра – дайте тяжелое оружие сегодня».