64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой творили массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будут возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После лишь двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Обычно, российские подразделения покидающие зону боевых действий получают гораздо больше времени на восстановление и отдых.
Подобный график указывает на то, что на 64-ю бригаду ожидают «специальные задания». Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто совершал преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.
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Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.
Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.
Сейчас украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания.
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