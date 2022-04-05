Российские захватчики уже пытаются продать украденное имущество украинцев через Интернет.

Так, на одном из подобных объявлений, россиянин называет украденную вещь «трофеем». Скрин опубликовал официальный телеграм-канал ЗСУ.

«Российские мародеры уже торгуют награбленным. У орков «трофеи» – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения», - говорится в комментарии к публикации.

На снимке изображена олимпийка сборной Украины. Мародер хвастается, что она абсолютно новая и «была взята под Броварами в качестве трофея».

В свою очередь украинские пользователи отмечают, что это «хорошие вещественные доказательства», изъявляют желание позвонить автору объявления, чтобы «пожелать всего хорошего» и высказывают уверенность, что, судя по тому, что сейчас происходит в РФ, скоро трофеями россиян будут прокладки и туалетная бумага.

«Это же каким отбитым надо быть, чтобы купить такую вещь. Мразота и продавец и покупатель», - пишут комментаторы.

Напомним, российские оккупанты уже организовали в Беларуси базар для торговли награбленным.

Как сообщала украинская разведка, в ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

Напомним, российских оккупантов, творивших зверства в Буче, вновь направят в Украину.

Также сообщалось, что сбитый на Харьковщине летчик рассказал о задании в Украине.

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