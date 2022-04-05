Глава Луганской областной военной организации Сергей Гайдай рассказал об обстрелах в регионе. По его словам, за минувшие сутки оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области. О ситуации в регионе глава администрации рассказал в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.

"Россияне стреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию. Они открывали огонь по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Попасной, Горному, Золотому, Новодружескому. В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", — прокомментировал Гайдай.

Как отметил глава Луганской ОВА, спасатели и полицейские области работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, обнаруживают мародеров и патрулируют улицы.

"Кроме того, они помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации. Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна – был поврежден один автобус, люди ранения не получили", – рассказал Гайдай.

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