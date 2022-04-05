В освобожденных городах все еще много мин, растяжек и просто взрывоопасных предметов.

Украинские правоохранители на сегодняшний день зафиксировали 1200 фактов военных преступлений в Киевской области, которые осуществили российские оккупанты. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«За все время войны задержали более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», – сказал Монастырский.

Он добавил, что в освобожденных городах все еще много мин, растяжек и просто взрывоопасных предметов. Только накануне работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и обезвредили более 5 тысяч предметов.

Монастырский призывает украинцев быть очень осторожными, не спешить возвращаться в города, которые ранее бомбили.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко распространил в своем телеграмм-канале видео, как украинские бойцы 95 бригады сегодня утром, 5 апреля, сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна". Случилось это под Изюмом в Харьковской области.

"Смотрите на эти кадры! Самый современный вертолёт русских, вооружённый до зубов, летел убивать наших ребят, а в итоге превратился в груды обломков! Филигранно точная работа украинских инженеров ракетостроителей и наших Героев!", - говорится в сообщении телеграмм-канала Геращенко.

Напомним, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

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