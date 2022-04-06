Мирные жители Бородянки Киевской области оказались заживо погребены в подвалах после того, как оккупанты сбросили на дома бомбы.

Об этом рассказал и. о. председателя поселкового совета Георгий Ерко, пишет Politeka.net.

«Россияне сбросили бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Оккупанты не разрешали оказывать помощь и стреляли в людей, пытавшихся разбирать завалы», - сообщил Ерко.

Ранее Ерко заявил, что около 200 человек в городе пропали без вести. Он предположил, что они погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами. Вскоре это подтвердилось.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что ситуация в Бородянке может оказаться еще хуже, чем в Буче.

«Бородянка. Намного-намного хуже. По количеству, говорят. Я поеду туда завтра-послезавтра. Мои друзья военные говорят, что намного-намного хуже (Бучи – ред.)», - отметил Арестович.

Ранее о большом количестве жертв сообщала и генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель.

На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить», - заявляла Венедиктова.

Напомним, силам ВСУ удалось освободить Бородняку от российских захватчиков 1 апреля.

«К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт — там работают спасатели и правоохранители», — рассказал руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Напомним, экс-командующий НАТО назвал новую цель Путина.

Также сообщалось, что установлена личность офицера РФ, отправлявшего награбленное в Украине своей семье.

Кроме того Politeka.net писала, что Россия может использовать территорию Приднестровья для наступательной операции.