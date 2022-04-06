Таким образом, сообщает Генштаб ЗСУ, не исключено, что Россия воспользуется территорией Приднестровья.

«Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов» – говорится в новой сводке Генштаба.

В то же время оккупанты не оставляют попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

Также в Генштабе подчеркнули, что основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Напомним, минувшей ночью оккупанты разбомбили в Днепропетровской области нефтебазу и завод.

Также сообщалось, что экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский высказался о Лукашенко и риске вторжения Беларуси.