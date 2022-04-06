В румынской столице Бухаресте произошел пожар возле здания посольства России. Неизвестный мужчина въехал на высокой скорости в ограждения вокруг здания, после чего машина загорелась.

Об этом сообщает румынский телеканал "Digi 24" со ссылкой на источники в полиции.

По данным журналистов, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Дежуривший охранник приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул ему, а затем поджег себя.

Это был якобы преднамеренный жест. Скорость, с которой автомобиль въехал в ограждение, была очень высокой.

По некоторым данным, у погибшего в машине были краска и бензин, и перед трагедией он якобы поссорился с женой.

Вскоре на место произошедшего прибыли пожарные и потушили возгорание. Также туда прибыли судмедэксперты, которые проводят расследование по установлению причины смерти водителя.

Напомним, сильный пожар на Днепропетровщине, выяснилось, что разбомбили оккупанты.

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