На нафтобазі в російському Бєлгороді, який знаходиться приблизно в 10 км від українського кордону сталася пожежа. Про це вранці 1 квітня повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Також в мережі публікують кадри з місця події.

"Сталася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Всі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо його ліквідації", - написав губернатор Бєлгородської області у Telegram.

За словами Гладкова, у пожежі постраждали два працівники нафтобази. Постраждалим надана перша допомога, зараз їх життю нічого не загрожує.

Також повідомляється про евакуацію жителів вулиць поштової, Макаренка і Костянтина Заслонова в більш безпечне місце.

Ведуться роботи з ліквідації НП.

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