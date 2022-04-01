На нафтобазі в російському Бєлгороді, який знаходиться приблизно в 10 км від українського кордону сталася пожежа. Про це вранці 1 квітня повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Також в мережі публікують кадри з місця події.
"Сталася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Всі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо його ліквідації", - написав губернатор Бєлгородської області у Telegram.
За словами Гладкова, у пожежі постраждали два працівники нафтобази. Постраждалим надана перша допомога, зараз їх життю нічого не загрожує.
Також повідомляється про евакуацію жителів вулиць поштової, Макаренка і Костянтина Заслонова в більш безпечне місце.
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Ведуться роботи з ліквідації НП.
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