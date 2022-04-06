В Беларуси задержали несколько рейсовых партизан, которые пытались помешать поездам с техникой ВС РФ ехать в сторону Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить, но отбросить врага по ряду направлений. Пока украинцы воюют на своей земле, некоторые беларусы помогают Украине на территории Беларуси. Так, уже было много сообщений о том, что партизаны повреждают железнодорожное полотно, по которому российская армия везет военную технику в сторону Украины. А сегодня, шестого апреля, стало известно, что некоторых партизан задержали. Об этом сообщили белорусские журналисты из "Беларускі Гают".

"В Беларуси стреляли в рельсовых партизан, которые, предположительно, пытались помешать поездам с техникой ВС РФ двигаться в сторону Украины. 4-х задержали

Об этом сегодня сообщило МВД РБ. Сообщается о задержании 4-х человек, их подозревают в уничтожении релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами 28 марта", - написано было в публикации.

"После задержания, беларусским рельсовым партизанам, которые не оказывали сопротивления, целенаправленно стреляли в коленные суставы", - добавлено было в еще одном сообщении.

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