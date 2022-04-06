Нужно действовать, как муравьи, потому что каждый понемногу вносит свою часть в общую победу.

Один из ключевых актеров студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов принял присягу и вступил в Национальную гвардию. Во время войны хочется быть максимально полезным, о чем звезда "Квартала 95" рассказал в интервью kp.ua.

Актер также отмечает, что его каждый день – невероятный. Утром он просыпается, ждет команды, садится в волонтерский бус и едет туда, где ждут и обычные люди, и военные: с лекарством, едой, бензином.

"Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины... Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности. Страшно и ужасно больно", – рассказал Пикалов и уточнил, что ему страшно не за себя, а за тех украинцев, что оказались под оккупацией рф.

По его мнению, нужно пытаться быть полезным, ведь в стороне быть невозможно. Нужно действовать, как муравьи, потому что каждый понемногу вносит свою часть в общую победу.

Напомним, Пикалов из "Квартал 95" показал своего единственного сына, которому уже 16

Как сообщала Politeka, Пикалов рассказал о новой работе с Евгением Кошевым из "Квартал 95".

Также Politeka писала, что артист "Квартал 95" Пикалов после развода решил приударить за Тиной Кароль.