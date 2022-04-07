Россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома.

«Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания русских снарядов не произошло. Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковском, поэтому он снова бьет по мирному населению», – сообщил Гайдай.

Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке.

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке.

Также он сообщил, что на линии фронта в целом отбито девять атак противника: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Впрочем, россияне продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.

Гайдай также напомнил, что днем 6 апреля в Северодонецке по меньшей мере 10 домов загорелось, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, которые стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи.

Кроме того враг обстрелял Золотое и Горное - разрушений очень много.

Напомним, россиян массово сгоняют в военкоматы.

Также сообщалось, что организатора российского автопробега в Берлине настигла расплата.

Тем временем в армии РФ уже начали жаловаться на зарплаты.