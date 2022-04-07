Так, у сюжеті телеканалу OstWest. Ігор заявив, що не знав про масштаби трагедії в Україні.
Нагадаємо, днями в Берліні пройшов автопробіг на підтримку Росії. На машинах майоріли прапори РФ, СРСР, ВДВ, звучала пісня "Батяня-комбат".
Організатором сканадальної акції виявився росіянин на ім'я Ігор. За його словами, він вже шкодує про свій вчинок і стверджує, що, якби знав про те, що насправді відбувається в Україні, «не поїхав би».
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Ігор поскаржився, що його бізнес тепер зруйнований, а йому самому телефонують з різних країн з погрозами.
Сторінку його автосервіса завалили страшними кадрами з убитими в Україні людьми.
"Я б скасував (автопробіг – ред.). Сказав би, що зараз не варто виїжджати, тому що сталася трагедія", - заявив росіянин.
Додамо, раніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети, розвідувальні дрони, міномети, автоматичні гармати та інші озброєння.
Нагадаємо, стало відомо, що одеські бізнесмени втекли в Москву.
Також Politeka.net повідомляла, що у будинку Усика погосподарювали окупанти, з'явилися сумні кадри наслідків.
Крім того Politeka.net писала, що у родині відомого українського телеведучого сталася трагедія.