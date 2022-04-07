Організатор автопробігу в Берліні під російськими прапорами спробував виправдатися за свій вчинок і розповів, як змінилося його життя.

Так, у сюжеті телеканалу OstWest. Ігор заявив, що не знав про масштаби трагедії в Україні.

Нагадаємо, днями в Берліні пройшов автопробіг на підтримку Росії. На машинах майоріли прапори РФ, СРСР, ВДВ, звучала пісня "Батяня-комбат".

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🇩🇪 Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат".



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P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR — Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022

Організатором сканадальної акції виявився росіянин на ім'я Ігор. За його словами, він вже шкодує про свій вчинок і стверджує, що, якби знав про те, що насправді відбувається в Україні, «не поїхав би».

Ігор поскаржився, що його бізнес тепер зруйнований, а йому самому телефонують з різних країн з погрозами.

Сторінку його автосервіса завалили страшними кадрами з убитими в Україні людьми.

"Я б скасував (автопробіг – ред.). Сказав би, що зараз не варто виїжджати, тому що сталася трагедія", - заявив росіянин.

Додамо, раніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети, розвідувальні дрони, міномети, автоматичні гармати та інші озброєння.

Нагадаємо, стало відомо, що одеські бізнесмени втекли в Москву.

Також Politeka.net повідомляла, що у будинку Усика погосподарювали окупанти, з'явилися сумні кадри наслідків.

Крім того Politeka.net писала, що у родині відомого українського телеведучого сталася трагедія.