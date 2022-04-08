Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», - написал Хегер на своей странице в Twitter.

Хегер подчеркнул, что это решение не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта в Украине.

«Я также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников», — заверил он.

С-300 — зенитно-ракетная система, предназначенная для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Способна уничтожать баллистические и ракетные цели. Стала первой многоканальной зенитно-ракетной системой, способной сопровождать до 6 целей и пускать по ним до 12 ракет.

Напомним, президент Германии заговорил о трибунале для Путина и Лаврова.

Также сообщалось, что количество жертв атаки на вокзал в Краматорске резко увеличилось.

Кроме того Politeka.net писала, что пропагандисты в панике уже бегут из РФ.