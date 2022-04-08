Після жорстокої атаки окупантів по мирних жителях, які евакуювалися в Краматорську і були на вокзалі, в місті справжня паніка. Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з вокзалу після ракетного удару. Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив мер.
Гончаренко додає, що уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність. На вокзалі під час удару було чотири тисячі мирних громадян, які хотіли виїхати з міста.
В результаті ракетних обстрілів вокзалу в Краматорську загинули 39 осіб, з них четверо – діти. Про це також повідомив речник СБУ Дехтяренко.
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"Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в більш безпечні області України. Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти в заручники якомога більше мирних людей», - заявив Кириленко.
В перші хвилини після атаки повідомлялось, що жертвами стали 30 людей.
Нагадаємо, окупанти вдарили по вокзалу, з якого евакуюють жителів Донбасу, фото.
Як повідомляла Politeka, окупанти "передумали" наступати на більшості напрямків.
Також Politeka писала, що пропагандисти в паніці вже тікають з Росії.