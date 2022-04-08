Уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.

Після жорстокої атаки окупантів по мирних жителях, які евакуювалися в Краматорську і були на вокзалі, в місті справжня паніка. Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з вокзалу після ракетного удару. Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив мер.

Гончаренко додає, що уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність. На вокзалі під час удару було чотири тисячі мирних громадян, які хотіли виїхати з міста.

В результаті ракетних обстрілів вокзалу в Краматорську загинули 39 осіб, з них четверо – діти. Про це також повідомив речник СБУ Дехтяренко.

Сьогодні вранці стало відомо, що по залізничному вокзалу Краматорська вдарили касетним "Іскандером". Про трагедію повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.