Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре курортного города Миргород Полтавской области. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунину.

Отмечается, что в результате удара есть значительные разрушения и пострадавшие.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в том числе 2 апреля.

Также в ночь на субботу 9 апреля оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов Харькова.

Войска рф ударили по объектам гражданской инфраструктуры Луганщины.

Под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община Донецкой области. Есть раненые практически в каждом из этих населенных пунктов – информация об их количестве уточняется.

Также российские войска нанесли удар по Кировоградской области.

На Херсонщине постоянно идут сильные взрывы и "Грады" на окраинах города.

Напомним, россияне обстреляли Черноморск в Одесской области: «по возможности, не подходите к окнам»

Как сообщала Politeka, оккупанты прикрывались местными жителями и воровали все, что могли: "Каждые два дня менялись машины..."

Также Politeka писала о штурм Донбасса и ракетный обстрел Одесской области: Генштаб сообщил оперативные данные по вторжению рф