Окупанти навіть не брали до уваги те, що в приміщеннях була велика кількість дітей різного віку.

Російських окупантів в Україні дуже дивувало, що, на відміну від рф, в українських селах є газ. Їх це буквально обурювало. Про це розповіли очевидці, поблизу будинків яких "обкопувалися" загарбники, повідомила в Facebook служба зі зв'язків з громадськістю Оперативного командування "Захід".

Як зазначили місцеві жителі, розмістившись у дворах мирних жителів, окупанти прикривалися цивільними. Відзначається, що прикриваючись цивільними, окупанти навіть не брали до уваги те, що в приміщеннях була велика кількість дітей різного віку.

Після цього починали стягувати добро українців від одягу до сковорідок.

"Кожні два дні змінювалися машини. Камаз завантажував все награбоване і кудись знову їхав. А потім до нас приїхав БТР і стояв у ямі, яку вони рили біля газових труб. Ми їх попереджали, що там ці труби. Але вони не повірили, що у нас в селі є газ. Адже в рф у них в селах його немає", - розповіли місцеві.

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