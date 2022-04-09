Как пишет Politeka.net, в Израиле участились теракты после начала войны в Украине. Недавно была стрельба в Тель-Авиве, где на одной из главных улиц города Дизенгоф злоумышленник открыл стрельбу. В результате инцидента два человека погибли, а еще 8 ранены. Теракт произошел в четверг, седьмого апреля. По сообщению правоохранительных органов, стрельбу совершил один человек. Сегодня, 9 апреля, стало известно, что произошел пятый теракт в городе Рахат, который расположен на юге Израиля. Об этом сообщает "Украина сейчас" в своем тг-канале.
"Неизвестный открыл стрельбу в городе Рахат на юге Израиля
Количество жертв пока неизвестно. Это уже пятый теракт в стране за последние недели", было написано в публикации.
На кадрах можно увидеть человека, который ведет огонь из пистолета. Оператор видео в это время лежал на полу, прячась за чем-то.
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