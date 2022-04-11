Как сообщает Генштаб ВСУ, вероятно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.
Кроме того, враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действий в Украине.
Так, осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
Существует вероятность, что указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Пытался атаковать Николаев: ВСУ приземлили истребитель оккупантов
Определят окончание войны: Арестович сообщил, что Россия начала наступление на Донбасс
"Минируют все": украинцев предупредили об опасных предметах, которые оставляют оккупанты
"Уже нет сомнения": стало известно, почему высадка десанта рф невозможна в Одессе
Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.
В Генштабе ВСУ отмечают, что особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей.
Отбытия отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года.
Напомним, премьер-министр Великобритании Джонсон мощно обратился к работникам "Укрзализныци".
Также Politeka.net писала, что Сергей Гайдай рассказал, что сейчас происходит в «ЛНР».
Кроме того Politeka.net сообщала, что украинские защитники "Стугной-П" оперативно уничтожили технику оккупантов.