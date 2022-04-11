Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у інтерв'ю УП розповів, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Ситуація там, наче в мордорі, – "разброд и шатание". І постійно викрадають проукраїнських людей», - зазначив він.

А маніпуляції навколо мовного питання вже доходять до абсурду.

«Щоб ви розуміли, в Луганській області повісили білборди "Не бойтесь говорить по-русски". Я навіть не знаю, що тут сказати. Вони повністю схиблені на всю голову. Де на Луганщині "боятся говорить по-русски"? Я народився в Сєвєродонецьку. Поки до Львова не переїхав, взагалі не спілкувався українською мовою, бо я її не знав. Приїхав через 35 років і спілкуюся тут будь-якою мовою, бо в Україні можна будь-якою мовою спілкуватися», - зазначав Гайдай.

Голова Луганщини додав, що «ЛНРівців» дійсно важко зрозуміти, але проблема не в мові.

«Але ми їх не зрозуміємо. Як можна зрозуміти гопніка, який "семок на кортах" наївся, пивом із дешевою горілкою залив і пішов бити вітрини хороших магазинів? Як нам це можна зрозуміти? Ніяк. Вийде якась дівчинка – він обов'язково почне до неї залицятися. Але якщо вийдуть чотири кремезні хлопці, воно під себе буде мочитися і казати: "Хлопці, вибачте, я не хотів. Біс поплутав" та інше. Вони не розуміють слів нормальних і не зрозуміють», - зазначив Гайдай.

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