В сети появились кадры, как украинские защитники нанесли мощнейший удар по оккупантам на Луганщине.

ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов возле временно захваченного Новоайдара в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ЛОЖЬ! А у нас маленькая Победа: пылало 2,5 часа, что уже сегодня могло убить наших людей", - рассказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

"Вчера ВСУ отбили атаку под Золотым, однако обстрелы войсками РФ населенных пунктов продолжились. Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. В районе Кременной из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям", - рассказал глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Отметим, что чиновник постоянно призывает людей эвакуироваться. "Вы живы, потому что российский снаряд еще не попал в ваш дом или в подвал – эвакуируйтесь, автобусы ждут, маршруты наши военные максимально обезопасили", – рассказал Гайдай.

Автобусы уже ждут жителей области. Места сборов:

– Северодонецк: проспект Химиков, 28;

– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

– Попасная: ул. Первомайская, 42;

– Горное: ул. Гагарина, 13а;

– Нижнее: Парковая, 13;

– Рубежное: ул. Чехова, 11.

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