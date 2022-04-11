Военная обстановка в Украине не свидетельствует ни о какой стабилизации. Россия, несмотря на потери и неудачи на поле боя, продолжает накапливать силы - ее конечной целью является вся страна.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона, который был опубликован на канале YouTube.
"Люди ждут какие-то новости каждый день, но военные операции занимают дни, а иногда недели. И то, что сейчас кажется якобы определенной стабилизацией, на самом деле это не так", – рассказала Анна Маляр.
По словам представительницы Минобороны, рф накапливает свои войска, и никаких затишья и стабилизации нет. Сейчас путинская армия просто "старается выполнить свой план минимум" – восток Украины.
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Анна Маляр отметила, что российские войска, вероятно, будут корректировать свои планы, поэтому нужно адекватно понимать, что все равно конечной целью оккупантов является вся Украина.
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