То, что сейчас кажется определенной стабилизацией, на самом деле это не так - конечная цель оккупантов не изменилась.

Военная обстановка в Украине не свидетельствует ни о какой стабилизации. Россия, несмотря на потери и неудачи на поле боя, продолжает накапливать силы - ее конечной целью является вся страна.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона, который был опубликован на канале YouTube.

"Люди ждут какие-то новости каждый день, но военные операции занимают дни, а иногда недели. И то, что сейчас кажется якобы определенной стабилизацией, на самом деле это не так", – рассказала Анна Маляр.

По словам представительницы Минобороны, рф накапливает свои войска, и никаких затишья и стабилизации нет. Сейчас путинская армия просто "старается выполнить свой план минимум" – восток Украины.

Анна Маляр отметила, что российские войска, вероятно, будут корректировать свои планы, поэтому нужно адекватно понимать, что все равно конечной целью оккупантов является вся Украина.

Напомним, РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки.

Как сообщала Politeka, Путин устроил масштабную чистку в ФСБ из-за провала в Украине: появились подробности.

Также Politeka писала, что рф может подставить Украину в Приднестровье, появилось предупреждение.